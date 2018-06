Hans-Joachim Hartmann (links) und Klaus Dreyer sprechen sich gemeinsam mit den anderen Hassendorfer Sozialdemokraten für Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Fracking-Maßnahmen aus. (Andrea Zachrau)

Hassendorf. Ganz klar: Spätestens seit der Gasbohrstelle in Bötersen kochen die Emotionen im Landkreis Rotenburg hoch, wenn es ums Thema Fracking geht. Bei der Diskussion ist es nicht ganz einfach, einen Schuldigen auszumachen: Eigentlich ist der Bund für die Regelung der Gasförderung zuständig. Die Bürgerinitiative kämpft jedoch auf allen Ebenen – wie jetzt auch im Hassendorfer Gemeinderat. "Uns wurde vorgeworfen, dass wir käuflich sind, weil unsere Feuerwehr eine Spende von Exxon Mobil erhalten hat", berichtet Bürgermeister Klaus Dreyer. "Den Vorwurf weisen wir entschieden zurück, denn zum einen sind die Feuerwehren Samtgemeinde-Angelegenheit, zum anderen ist unsere Wehr im Zweifelsfall auch zuständig für die Bohrtürme." Die Gemeinde habe keinen Einfluss darauf, welche Spenden an die Brandschützer fließen – außerdem seien auch ihr die Hände gebunden, wenn es um Fracking und Lagerstättenwasser gehe.

Bohrstelle am Moor

Nicht nur die Bohrstelle in Bötersen ist nah an Hassendorf gelegen, außerdem gibt es am Moor in Hassendorf nördlich der Bundesstraße eine ehemalige Bohrstelle, in der sich bis heute Lagerstättenwasser befindet. "Wir haben uns in unserer Fraktion noch einmal ausführlich Gedanken zu dem Thema gemacht", erklärt Dreyer. Gemeinsam entschied man – auch vor dem Hintergrund, dass Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) kürzlich angekündigt hatte, bei der umstrittenen Fracking-Methode auch in Zukunft eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Bürgerbeteiligung auszuschließen – sowohl im Bundestag als auch im niedersächsischen Landtag eine Petition einzusenden. Darin heißt es: "Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürger wahr und ernst und bitten den Petitionsausschuss um Einleitung parlamentarischer Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt auch in unserer Region." Die Sozialdemokraten fordern, dass die betroffenen Gemeinden am Genehmigungsverfahren beteiligt werden. Außerdem solle die Umweltverträglichkeitsprüfung für Fracking-Maßnahmen und Verpressung von Lagerstättenwasser eingeführt und die Verpressung nur nach Reinigung von Schadstoffen erlaubt werden. Ebenso verlangen sie eine Umkehrung der Beweislast insbesondere für Schäden an Gebäuden. Des Weiteren solle das Verbandsklagerecht vorgesehen werden. Darüber hinaus wünschen sie sich, dass nach Beendigung der Gasförderung ein Rückbau der Anlagen finanziert und sichergestellt sowie das Wasserrecht für Wasserschutzzonen verschärft wird.

"Bestes Beispiel dafür, was passieren kann, ist der jüngste Vorfall in Völkersen", sagt Hans-Joachim Hartmann, Vorsitzender des Ausschusses für Dorferneuerung, Straßen und Umwelt. Dort war kürzlich eine Benzolkontaminierung des Trinkwassers festgestellt worden. "Als vor 30 Jahren bei uns in Hassendorf gebohrt wurde, war es schon so, dass wir kein Mitspracherecht hatten und froh sein konnten, wenn wir überhaupt Informationen erhielten." Das liege daran, dass das so genannte Bergrecht beim Bund liege. "Damals gab es auch eine Bürgerversammlung, in der die Betreiber versicherten, dass die Bohrungen völlig ungefährlich seien." Neutrale Beurteilungen habe es nicht gegeben. Damit das zukünftig nicht mehr passieren kann, fordert die Hassendorfer SPD nun, dass die Gemeinden zukünftig bei solchen Vorhaben direktes Mitspracherecht haben. "Es müsste so laufen, wie bei jedem normalen Bauantrag", findet Klaus Dreyer. "Wir müssen die Möglichkeit haben, Bedenken zu äußern und gegebenenfalls auch Nein sagen können."

Interessierte Bürger können die Petition ebenfalls unterzeichnen. Das ist während der Öffnungszeiten des Gemeindebüros, donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr, möglich.