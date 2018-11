Wie sein Konzept für die Schule aussieht, möchte Lerdon am Montag, 12. August, in einer gemeinsamen öffentlichen Stellungnahme mit dem Schuldezernenten und Achims Bürgermeister Uwe Kellner erläutern. Zuvor ist die Begrüßung der neuen Fünftklässler für kommenden Freitag um 16 Uhr vorgesehen.

Die Hauptschule in Achim hat wie in anderen Städten und Gemeinden auch in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung verloren. Die Schülerzahlen sinken kontinuierlich. Derzeit gehen nur noch 290 Mädchen und Jungen auf die Achimer Hauptschule. 23 Anmeldungen gibt es für den neuen fünften Jahrgang. In der Weserstadt gerät die Hauptschule zusätzlich unter Druck, weil hier die Gründung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) diskutiert wird. SPD, Grüne und WGA wollen die IGS durchsetzen, die dann im Hauptschulgebäude untergebracht werden würde. Kritiker befürchten, dass damit das Ende der Hauptschule in Achim eingeläutet werden würde.

Den schlechten Zukunftsprognosen zum Trotz stellt sich Dominik Lerdon seiner neuen Aufgabe mit Zuversicht, wie er unserer Zeitung sagte. Der Pädagoge kam bereits im Jahre 2004 als Referendar an die Hauptschule Achim. Auch im Schulausschuss des Stadtrates ist er seit Jahren vertreten. Die Achimer Hauptschule wurde nach dem Weggang des früheren Rektors Horst Dethlefs zuletzt von dessen Stellvertreter Wolfgang Bauer kommissarisch geleitet. Zwischenzeitlich besetzte Susanne Nakip den Leiterposten. Sie verließ die Schule im März des vergangenen Jahres.