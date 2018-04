Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 23. und dem 24. Dezember am Wendehammer der Potsdamer Straße in Achim ihren Müll entsorgt. Laut Polizei handelte es sich um diverse Haushaltsgegenstände, die neben den Glas- und Papiercontainern abgelegt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei zu melden.