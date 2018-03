Der Bildkalender „Historische Ansichten aus Ottersberg“ hat sich in den vergangenen Jahren für viele Ottersberger zu einem echten Sammlerstück und Wegbegleiter für das Jahr entwickelt. Auch die 13. Auflage des Druckwerks, das der Ottersberger Archivar und Historiker Günther Wiggers in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Kulturverein im Rektorhaus kreiert hat, zeigt wieder historische Fotos aus verschiedenen Zeitepochen, die in Ottersberg entstanden sind.

Günther Wiggers ist immer noch mit großer Begeisterung bei der Sache. Rund 6000 Bilder aus Ottersberg umfasst sein privates Archiv, aus dem er jedes Jahr eine Kollektion mit 13 Aufnahmen für den historischen Bildkalender auswählt. „Als Sammelobjekte sind diese Kalender sehr beliebt“, weiß Wiggers zu berichten. Seit einigen Tagen gibt es den Kalender für 2016 druckfrisch, beim Herbstmarkt am 26. und 27. September wird das neueste Machwerk des Kulturvereins im Gewerbezelt der Öffentlichkeit präsentiert und dort auch schon verkauft.

Der Macher nimmt die Freunde historischer Bilder wieder mit auf Zeitreisen, die bis ins frühe 20. Jahrhundert führen. Zu sehen gibt beispielsweise als Januar-Motiv die Freifläche gegenüber des 1910 errichteten Möbelgeschäfts von Bargen. Ein Areal, das bei Wiggers noch Kindheitserinnerungen auslöst. „Bei Frost haben wir uns dort oft zum Schlittschuhlaufen getroffen“, so der Archivar.

Das ehemalige Wohnhaus des Ottersberger Lehrers Heinrich Schmidt an der Großen Straße neben dem heutigen China-Restaurant gibt es derweil auf dem Bild für Februar zu sehen. Auch an der Kapelle „Frohsinn“ kam Günther Wiggers bei der Bilderauslese nicht vorbei. Die fröhlichen Musiker um den in Ottersberg äußerst beliebten Fritz Worthmann trafen laut Günther Wiggers zwar nicht jeden Ton, galt aber dennoch als legendäre Combo. Auf dem März-Bild ist das Quartett bei einem Auftritt in den 1950er-Jahren zu sehen.

Zu großer Bekanntheit hatte es in Ottersberg auch Fuhrunternehmer Heinrich von Bargen – genannt Küdels Heini – gebracht, den ein Schnappschuss mit einem unbeladenen Pferdefuhrwerk vor der Villa Amalfi zeigt. In ähnlicher Pose ist auf dem August-Bild der Milchkutscher August Stritztl zu sehen, der Milchkannen auf seinem Wagen transportiert. Dass Ottersberg auch sportliche Höhenflüge erlebte, darauf deutet die Aufnahme für den Juli hin. In weißer Turnerrobe und mit Blumen für die Damen ließen sich die im Jahr 1950 beim Landesturnfest in Verden triumphierenden Aktiven des von Christel Schnackenberg geführten Turnvereins Ottersberg ablichten.

Der antike Personenkraftwagen des Ottersberger Arztes Bruno Komes – Typ Adler – sowie eine Modenschau des ehemaligen Kaufhauses Kortlang, die im Jahr 1956 in Schloh’s Hotel in Ottersberg stattfand, runden den in einer Auflage von 240 Stück erscheinenden Bildkalender ab.