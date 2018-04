Oft müsse er Bewerbern am Telefon eine Absage erteilen, erklärte Wohnheimleiter Stefan Bachmann im Beisein von Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt auf dem Areal an der Quelkhorner Mühle. "Da steckt immer eine menschliche Tragik dahinter. Das ist belastend und ein großes Problem", weiß Bachmann aus seinem Berufsalltag zu berichten.

Die Umsetzung der Inklusion ist auch auf dem Quelkhorner Parzival-Hof eine tägliche Herausforderung. "Es ist bei uns ein sehr präsentes Thema, das Arbeit bedeutet und Geld kostet", so Stefan Bachmann. Die Anstrengungen, die in den Lebensorten und Werkstätten der Stiftung für die Integration der Bewohner unternommen werden, seien groß.

65 Menschen mit Behinderungen im Alter von 18 bis 60 Jahren leben und arbeiten derzeit auf dem Parzival-Hof, insgesamt sind es – verteilt auf das Nils-Stensen-Haus, Haus Johannishag und die Manufaktur – 180 Betreute. "Wir haben ambulante Wohnformen, in denen wir Wohngemeinschaften und Ehepaare begleiten. Zudem bieten wir über unsere Werkstätten auch Praktika an, in denen erste berufliche Erfahrungen gesammelt werden können", sagte Bachmann.

In der Altersstruktur der Bewohner sieht der Heimleiter den Lebensort "gut aufgestellt. Wir brauchen hier natürlich auch die jungen Menschen", so Bachmann. Die Geschichte des Parzival-Hofs begann 1983, als das Gelände mit altem Gebäudebestand erworben wurde, um darauf eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderungen zu gründen.

Heute ist der Parzival-Hof ist zu einem Lebensort für betreute Menschen und Mitarbeiter mit ihren Familien in Hausgemeinschaften und Werkstätten geworden. Als größte Aufgabe sieht es die Stiftung an, die Gemeinsamkeit von Menschen mit und ohne Behinderungen in der Gesellschaft und in einem offenen Austausch zu fördern.

"Hier findet Leben statt", sagte die Ministerin bei ihrem ersten Besuch auf dem Parzival-Hof. Die Inklusion werde aber noch Jahre dauern. Dafür müssten Ängste abgebaut werden. Das brauche Zeit und ein anderes Menschenverständnis.