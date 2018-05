„Erfolgreich durchstarten“, unter diesem Motto wird bei der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden eine Wiedereinstiegsberatung angeboten. Diese richtet sich an ausgebildete Frauen und Männer, die sich dem Arbeitsmarkt derzeit noch nicht wieder zur Verfügung gestellt haben. Gründe dafür liegen laut der Agentur für Arbeit oftmals in der Betreuung der Kinder oder der Pflege von Angehörigen. Der Weg zurück in den Beruf sei nicht immer einfach, da Eltern oft nur unter erschwerten Bedingungen wieder erwerbstätig sein könnten.

„Mein Ziel ist es, im Beratungsgespräch gemeinsam die berufliche Orientierung zu erarbeiten. Dabei werden die Stärken identifiziert, berufliche Perspektiven und Strategien entwickelt und das Selbstvertrauen gestärkt“ sagt die Wiedereinstiegsberaterin Sylke Früchtenicht. „So einzigartig wie meine Kunden sind, so vielfältig ist das Angebot der Hilfen, um ihnen den besten Wiedereinstieg in das Berufsleben zu ermöglichen.“ Sylke Früchtenicht ist telefonisch unter 0 42 31 / 80 96 32 und per E-Mail an sylke.fruechtenicht@arbeitsagentur.de zu erreichen.