Achim. Die Hitzeperiode und ein Flutlichtbaden in den Abendstunden bescherte dem Achimer Freibad am Mittwoch einen neuen Besucherrekord für die laufende Saison. Tagsüber registrierte die Kassenanlage etwa 1500 Gäste. Nach einer kleinen Pause wurde das Freibad um 21 Uhr erneut geöffnet. Betriebsleiterin Sabine Teichmann schätzte die Zahl der Flutlicht-Badegäste auf knapp 400. "Viele Stammgäste sind nachmittags nicht gekommen, weil sie wussten, dass wir abends erneut aufmachen", glaubt sie.

Die Warteschlange kurz vor dem Flutlichtbaden war gut 20 Meter lang. Ganz vorne, fast direkt vor dem Kassenhäuschen, wartete eine zwölfköpfige Mädchenclique auf Einlass. Hier sollte der Höhepunkt der Geburtstagsparty von Lilli Kothe stattfinden. "Erst haben wir Eis genascht. Nun gehen wir schwimmen, und um 23 Uhr geht die Party bei uns zu Hause weiter", erzählte Lilli.

Wie viele andere Achimer auch, befürchten ihre Eltern Maike und Torsten Kothe ein baldiges Ende des Badebetriebes. Hintergrund ist der Sparwille von Stadtverwaltung und Politik. So werden für den Erhalt des Bades große Summen benötigt. Soll die Attraktivität gesteigert werden, müsste noch mehr Geld ausgegeben werden. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt erscheinen Millioneninvestitionen dieser Art nicht denkbar. Stammgäste befürchten ein baldiges Aus für den Badebetrieb und haben eine Interessengemeinschaft gegründet.

"Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, war das Freibad für mich immer ein Highlight. Ich fände es schrecklich für die jungen Achimer, wenn sie wegen einer Schließung nicht mehr schwimmen gehen können", sagt Torsten Kothe. Als Jugendlicher habe er jeden Sommer im Bad verbracht. "Damals waren die Jahreskarten auch noch erschwinglich. Wenn ich heute mit meiner ganzen Familie herkomme, bin ich gleich ein kleines Vermögen los", ärgert sich der Familienvater.

Mit Sommerhits aus den vergangenen 30 Jahren heizte Ulrik Borcherdt alias DJ Ulli B. den Badegästen beim Flutlichtbaden kräftig ein. "Ich bin mit dem Bad aufgewachsen und habe die ganze Freibad-Diskussion in der Zeitung verfolgt. Eine Schließung fände ich sehr schlecht", sagt Borcherdt. Er wirbt für die tolle Anlage und schlägt mehr Events vor. Beispielsweise einen Frühschoppen mit Livemusik oder ein Open-Air-Kino. "Manche Kleinigkeit kann man einfach realisieren", so der gebürtige Achimer.

"Ich wohne nur eine Straße entfernt. Nach Feierabend gehe ich oft schnell noch mal rüber ins Bad. Für spontanes Schwimmen fahre ich doch nicht nach Verden", sagt Heiko Wagner. Außerdem möchte er seiner Tochter Melissa bei Hitze Autofahrten ersparen: "Jetzt ist es nur ein kleiner Spaziergang zum Bad."

"Früher habe ich ganze Tage hier verbracht. Damals gab es ja auch nichts anderes", sagt Bärbel Stadtlander. Sie ist gegen eine Schließung, da die alternativen Badestellen bei gutem Wetter überfüllt sind. "In anderen Städten haben Bürger die Sache in die Hand genommen. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen", sagt sie.

Flutlichtbaden am 1. August

"Das Freibad gehört zu Achim. Selbst Leute aus Bremen, Oyten und Thedinghausen kommen deswegen hierher", sagt Samir Huran. Eine Schließung beurteilt er negativ, da diese einen massiven Einschnitt in die Freizeitmöglichkeiten von Jugendlichen darstelle. "Hier sind nunmal überwiegend junge Menschen. In heutigen Zeiten können sich viele Familien keinen Urlaub mehr leisten", so der Sozialarbeiter.

"Ein geschlossenes Freibad wäre ein Armutszeugnis. Überall wird Geld reingesteckt, nur nicht in Freizeitmöglichkeiten und Sport", sagt Margot Hundt. Sie schätzt das im Gegensatz zu Bremer Bädern warme Achimer Wasser. In der Weser ist es mit zu schmutzig, deshalb komme ich hierher", sagt auch Jannis Wiese. "Wenn sie das Bad schließen, ist als nächstes vielleicht die Bibliothek an der Reihe. Dabei hat die Kommune die Verantwortung, soziale Einrichtungen offen zu halten. Stets hören wir das gleiche Gerede, es sei kein Geld da", beklagt sich Ludger Weiser.

Spielt das Wetter mit, findet an jedem Mittwoch in den Ferien ein Flutlichtbaden statt. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Tickets kosten vier, ermäßigt zwei Euro.