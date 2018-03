Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Hochzeitswald mit Obstbäumen

Andreas Becker

Verden. Wer sich zu seiner Hochzeit, zum Geburtstag oder Jubiläum ein besonderes Geschenk machen möchte, kann eine große Feier ausrichten – oder als bleibende Erinnerung einen Obstbaum pflanzen. Zu diesem Zweck plant die Stadt, auf einer Grünfläche neben der Kindertagesstätte in Hönisch einen sogenannten Hochzeitswald einzurichten. Der Ortsrat Hönisch hat das Projekt jetzt einstimmig befürwortet. Allerdings gaben die Ortspolitiker die Anregung, bei der Auswahl der Baumarten alte und bienenfreundliche Obstsorten zu bevorzugen. Gegen eine Zahlung von 331 Euro können interessierte Naturfreunde entweder einen Baum pflanzen oder die Patenschaft für einen bereits vorhandenen Obstbaum übernehmen. "Das haben wir durchgerechnet. Einen Gewinn machen wir damit nicht", sagt Martin Kämpfert vom Fachbereich Finanzen und Vermögen. In dem Preis enthalten sind auch die Pflegekosten für drei Jahre sowie eine Neupflanzung, falls der Baum eingehen sollte. "So ein Angebot gibt es bereits in anderen Städten", erzählt Kämpfert. Etwa in Münster, wo allerdings keine Obstgewächse, sondern Laubbäum gepflanzt werden können.