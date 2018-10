Ottersberg. Von 2009 bis 2010 war Madoka Yamashiro im Rahmen des YFU-Austauschprogrammes bei ihren deutschen Gasteltern, nun ist sie erneut drei Wochen zu Besuch, um den Urlaub bei ihrer "zweiten Familie" zu verbringen. Die Hofingas aus Ottersberg hatten zunächst Bedenken, ob sich kurzfristig ein festes Vertrauensverhältnis zu der jungen Japanerin – sie kam mit 16 zum Austausch an die Wümme – aufbauen würde.

"Wir hatten die japanische Mentalität so eingeschätzt, dass Madoka zunächst zu allem "ja" sagen würde, um nicht anzuecken. Außerdem haben wir gedacht, es würde schwieriger werden, mit der jungen Asiatin über ihre Gefühle zu reden. Schließlich ist es wichtig, eine enge Bindung zum Gastkind aufzubauen", erinnert sich Katharina Hofinga-Klatt, die Gastmutter Madokas. Aber: Die Vorurteile wurden rasch widerlegt, die Japanerin schnell aufgeschlossener.

Vorurteile abzubauen und das interkulturelle Verständnis forcieren, genau dort setzt das deutsche YFU seinen Schwerpunkt. Natürlich ist auch die Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse ein gewichtiger Aspekt. Die Organisation ist seit über 50 Jahren weltweit aktiv, arbeitet nicht kommerziell und konnte seit der Gründung 1957 rund 50000 Jugendliche vermitteln. Das YFU ist ein gemeinnütziger Verein und als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

"Wir waren von der Professionalität der Organisation wirklich beeindruckt. Bevor die Gastkinder zu ihren Familien kommen, gibt es ein dreiwöchiges Einführungsseminar, um sie intensiv vorzubereiten. Die Gastfamilien erhalten keine finanzielle Unterstützung durch das Komitee, aber ehrenamtliche Helfer und ehemalige Absolventen leisten tolle Arbeit mit begleitenden Seminaren und Ausflügen", lobt Hofinga-Klatt.

Die Familie zählt bereits zu den erfahrenen Gastgebern: Von den insgesamt sechs Sprösslingen haben bereits drei an einem Austausch teilgenommen. Neben der Japanerin waren auch Schüler aus anderen fernen Ländern zu Gast in Ottersberg: aus der Türkei und Uruguay. Immer mit dabei: die Organisation YFU.

"Zunächst sind die Leute sehr reserviert aber nach einigen Treffen sehr offen, schnell werden enge Freundschaften geschlossen", berichtet Madoka von ihren ersten Eindrücken mit deutschen Jugendlichen. Während ihres offiziellen Austauschjahres besuchte die damals 16-Jährige die Waldorfschule – ein absoluter Kontrast zu Japan. "In Japan haben wir kaum Zeit für enge Freundschaften, Schule und Universität sind sehr elitär organisiert, bis in den späten Abend müssen wir lernen", schildert Madoka.

Da habe ihr das grüne Idyll Ottersberg doch sehr gefallen. Die Japanerin lebt in der pulsierenden Millionen-Metropole Tokio – und landete in dem im Verhältnis dazu dünn besiedelten Wümmeort. "Es sind hier viel weniger Menschen und Autos. Die Uhren ticken in Japan einfach viel schneller, die Zeit ist immer knapp bemessen, während hier immer ein Moment für einen Kaffee oder ein Gespräch ist."

Mittlerweile studiert Madoka Yamashiro Kunst. Mit großem Interesse erforschte sie das facettenreiche Kulturangebot an der Wümme, erhielt viele neue Eindrücke. "Auffällig ist, dass die Künstler hier oft die Natur als Motiv wählen und Materialien wie Holz benutzen", schildert die Studentin ihre Beobachtungen. Das Einzige, was ihr gar nicht an Deutschland gefalle, sei das Essen. "Damit kann ich mich irgendwie nicht anfreunden."

Während des sogenannten Mittelseminars reisen Austauschschüler und Gastgeschwister gemeinsam zu einem Treffen irgendwo in der Republik. Dort kommen viele weitere Austauschteilnehmer zusammen, internationales Stimmengewirr bestimmt die Gespräche.

"Grundsätzlich ist jede Familie und jedes Paar für die Aufnahme eines Schülers geeignet", heißt es in einer Broschüre des YFU. Ein wechselseitiger Austausch ist nicht Voraussetzung. Die Reisen werden für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren organisiert, die in ihrem Heimatland ein Auswahlverfahren durchlaufen. In Seminaren werden erste Sprachkenntnisse geschaffen. Ebenso betreut werden die Gastfamilien.

Das deutsche Youth for Understanding-Komitee mit Sitz in Hamburg ist immer auf der Suche nach weltoffenen Familien, die an internationalen Austauschprogrammen interessiert sind. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.yfu.de oder per E-Mail an info@yfu.de.