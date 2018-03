Renate Peper (links) überlässt Jasmin Osmers das Amt der ersten Vorsitzenden im Vorstand der Ottersberger Landfrauen. (Schirmer)

So steht bei den Vereinsfrauen zum ersten Mal eine Leiterin an der Spitze, die, wie sie selbst sagt, "nicht vom Hof kommt". Jasmin Osmers unterstützte bereits in den vergangenen Jahren den Vorstand, vor drei Jahren übernahm sie das Amt der 2. Vorsitzenden. Den Posten übernimmt jetzt Anke Mahnken.

Mehr als 360 Mitglieder hat der Ottersberger Landfrauenverein. Der neue Vorstand hat sich für das Jahr viel vorgenommen, doch soll auch das Altbewährte fortgeführt werden. Gute Zusammenarbeit und ein nettes Miteinander wie in der Vergangenheit – das wünscht sich die neue Vorsitzende. Es sollen Mitglieder gewonnen werden, wobei Osmers darauf hinweist, dass nicht nur Frauen vom Hof sich dem Verein anschließen können: "Hauptsache sie leben auf dem Lande, im Flecken Ottersberg". Ein volles Programm erwartet die Damen 2013. So steht am 9. Februar ein Frauenfrühstück im Gasthaus Bellmann in Fischerhude auf dem Plan. Dazu gibt es einen Vortrag über alternative Heilmethoden. Beginn ist um 9.30 Uhr, die Teilnahme kostet zehn Euro. Renate Peper nimmt unter Telefon 04293/698 bis zum 1. Februar Anmeldungen entgegen und informiert über weitere Aktionen.