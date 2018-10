Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Lkö

Blender. Schnelles DSL soll nun auch in Blender möglichst bald Einzug halten. Auf Initiative des Amedorfers Horst Bindzus beschäftigt sich derzeit der Oldenburger Telekommunikationsanbieter EWE mit den Möglichkeiten, um auch für die Gemeinde Blender einen schnellen DSL-Zugang für die Internetverbindung einzurichten. Voraussetzung dafür, erklärt Ratsherr Reinhardt Gutjahr, sei eine ausreichende Anzahl von registrierten Interessenten, damit die EWE einen Bedarf vor Ort feststellen könne. Im Internet können sich Interessierte aus den einzelnen Ortschaften unter der Adresse http://breitband.ewe.de/portal/ registrieren lassen. In einer Informationsveranstaltung soll dann über das weitere Verfahren informiert werden. Gutjahr appelliert an die Bürger der Gemeinde Blender, sich online für das Projekt zu registrieren. Nur so könne es eine schnelle Internetversorgung in der Gemeinde geben.