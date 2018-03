In der um 1220 erbauten St.-Andreas-Kirche in Verden gibt es ein umfangreiches Programm. (Monika Jäger)

Landkreis Verden. Holz ist seit Menschengedenken ein zentraler Baustoff, in manchen Zeiten und mancherorts der wichtigste. Grund genug für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, diesem Material 2012 das Motto des Tags des offenen Denkmals zu widmen: "Warum Holz so besonders ist" heißt es am Sonntag, 9. September, nachdem im vergangenen Jahr unter dem Titel "Romantik, Realismus, Revolution" das 19. Jahrhundert im Fokus stand.

Das Clüverhaus in Achim gehört einst einer wohlhabenden Bauernfamilie. Heute betreibt die Stiftung Waldheim darin ein Café. (Butt)

"Achim ist nicht so gesegnet mit historischen Stätten. Aber das, was wir haben, zeigen wir immer wieder gerne", sagt Kirsten Jäger von der Stadtverwaltung. Die Beteiligten hätten versucht, das Thema Holz in ihre Führungen einzuarbeiten. Doch das sei "schon sehr speziell", findet Pastor Christoph Maaß. Er wird nach dem Gottesdienst ab 11 Uhr durch Achims ältestes Bauwerk, die erstmals im Jahr 1257 urkundlich erwähnte St.-Laurentius-Kirche, führen. "Ich werde etwas zur Baugeschichte und zur Entstehung des kirchlichen Lebens erzählen und den Besuchern ein paar Winkel zeigen, wo man sonst nicht reinguckt", kündigt Maaß an.

Einen Themenschwerpunkt in Achim bildet in diesem Jahr der An der Eisenbahn gelegene jüdische Friedhof. Auf der 1865 eingerichteten Ruhestätte wurden mindestens 61 Tote beigesetzt. Während der Nazidiktatur wurde der Friedhof mehrfach geschändet und nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst nur notdürftig wieder hergestellt. Seit 2003 kümmert sich Wolf Wendel um die Pflege des jüdischen Friedhofs, der am Tag des offenen Denkmals ab 11 Uhr besucht werden kann. Darüber hinaus ist dem jüdischen Friedhof eine Ausstellung im Achimer Rathaus mit 60 Metern Lesefläche gewidmet, die von 9 bis 18 Uhr zu sehen ist.

Der jüdische Friedhof in Achim bildet einen Themenschwerpunkt am Tag des offenen Denkmals. (Sven Marquart)

"Auf den Spuren ausgelöschten jüdischen Lebens" bewegt sich ein von Andreas Voss geführter Rundgang durch Achim. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Rathaus. Im Anschluss folgt ab 17 Uhr eine Begehung des jüdischen Friedhofs mit dem Bremer Hebräischlehrer Günter Schmidt-Bollmann.

Spaziergang an der Weser

Ebenfalls ab 11 Uhr zeigt Dörte Borzek den Besuchern die Hünenburg an der Schwedenschanze 39. Die frühgeschichtliche Ringwallanlage entstand im elften Jahrhundert und ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. Für 15 Uhr lädt Dörte Borzek außerdem zu einem Spaziergang entlang der Weser ein. Dabei erzählt die Gästeführerin Flößergeschichten und Episoden von gesunkenen Schiffen. Treffpunkt ist der Spielplatz Tiefer Weg.

Als Magd Berta gewandet, bringt Gästeführerin Elke Gerbers allen Interessierten um 14 und um 15 Uhr das Clüverhaus sowie die Höfe Meislahn und Scherf näher. Das Clüverhaus an der Großen Kirchenstraße ist ein typisches Zweiständer-Niedersachsenhaus aus dem Jahr 1652, das einer wohlhabenden Bauernfamilie gehörte. 1970 wurde es von der Stadt erworben und saniert. Heute betreibt die Stiftung Waldheim darin ein Café. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Hofanlage Meislahn nur von außen besichtigt werden kann.

Wer mag, kann Beata Hopp bei einem historischen Spaziergang durch Bierden begleiten. Als Kötner-Witwe Magdalena aus dem 17. Jahrhundert verkleidet, stellt sie bei dem etwa eine Stunde dauernden Fußmarsch das alte Bauerndorf vor. "Die Gäste werden Probanden sein", kündigt Hopp an, denn die Führung ist für alle Beteiligten eine Premiere, also auch für sie selbst. Treffpunkt ist um 18 Uhr das Denkmal im Bierdener Ortszentrum.

Achims Wahrzeichen, die 1761 errichtete Windmühle an der Mühlenstraße 53, ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der zweigeschossige Galerieholländer mit seinen elf Meter langen Flügeln war bis 1965 in Betrieb und steht seit 1969 unter der Pflege des Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle. Im Halbstundentakt bieten Manfred Drees und Werner Polzin Führungen an.

Einen weiteren Einsatz hat Drees bereits um 9.30 Uhr: Erstmals gibt es eine Denkmaltour mit dem Rad. Am Rathaus beginnend, zeigt er Jung und Alt während der etwa zweieinhalbstündigen Fahrt den jüdischen Friedhof, das Clüverhaus und die Hofstelle Meislahn. Um 11 Uhr stoßen die Radler zur Führung durch die St.-Laurentius-Kirche dazu. Letzte Station wird die Achimer Windmühle sein.

In Dörverden-Westen öffnet die St.-Annen-Kirche an der Allerstraße 1 ihre Türen. Der Turm und die Nordwand stammen bereits aus dem elften Jahrhundert, die älteste Glocke aus dem Jahr 1502. Seit 1995 ist die Kirche ein Kunstdenkmal. Je nach Bedarf werden zwischen 11 und 18 Uhr Führungen angeboten.

In Verden können Geschichtsinteressierte den Dom (Lugenstein 10–12) und die St.-Andreas-Kirche (Andreasstraße 10) besuchen. Der zwischen 1290 und 1490 erbaute Dom ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mitglieder des Dominformationsdienstes führen um 11.30, 14 und 16 Uhr durch die dreischiffige gotische Hallenkirche.

Ein umfangreiches Programm gibt es in der um 1220 erbauten St.-Andreas-Kirche. Die romanische Saalkirche ist von 11 bis 17 Uhr zugänglich. Nach dem 10-Uhr-Gottesdienst leitet Hansjürgen Wiehe ab 11.15 Uhr eine Orgelführung. Zwischen 12 und 15 Uhr kann zu jeder halben und vollen Stunde der Turm bestiegen werden. Um 15 Uhr hält Heinz Riepshoff einen Vortrag zum Thema "Das Dachwerk der St.-Andreas-Kirche – Holz, Bearbeitung, Dendrochronologie". Für 15.45 Uhr bietet Walter Jarecki eine Kirchenführung an. Bei einem Konzert ab 18 Uhr spielen die Flötistin Sigrun Busch und die Harfenistin Eva Pressl Werke von Bach bis Piazolla.

Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de.