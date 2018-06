Großer Ansturm von Beginn an. Eine Attraktion war das kleine, historisch anmutende Karussell. Vor allem die Kleinen genossen es, gemütlich Runde um Runde in den weichen Sitzen zu drehen. "Wer sitzenbleibt, darf nochmal fahren", rief der Betreuer. Das ließen sich viele Kinder nicht zweimal sagen. Nicht nur bei den Jüngsten war das Karussell der Hit, auch Jugendliche probierten das Gefährt aus.

War gerade ein Dino-Car frei, kletterten die Kinder hinein und sausten zwischen den Spielstationen hin und her. In manch einem Tretauto saß nur ein Kind, in anderen dagegen fuhren zwei oder drei über den Platz. Ebenfalls begehrt: Lose für die Tombola. Die waren bereits am frühen Nachmittag ausverkauft, und die Mädchen und Jungen schauten mit großen Augen auf die tollen Preise, die örtliche Firmen und Camper gesponsert hatten: Zelt, Planschbecken, Luftmatratzen, Schlagzeug und vieles mehr.

Im großen Zelt war das "Scheiß-Spiel" aufgebaut, ein Würfelspiel. Wer dem Spiel den Namen gegeben hat, und warum es so heißt, weiß niemand. Auf jeden Fall waren Spaß und Spannung garantiert, und der Tisch war ständig besetzt. Fady, Lilly, Ramy und Eric versuchten, ihre Holzklötze möglichst schnell im Tisch zu versenken. Dazu würfelten sie mit einem großen Holzwürfel und steckten einen Holzklotz der Augenzahl entsprechend in das passende Loch. Wer eine Sechs würfelte, hatte Glück: Der Holzklotz verschwand im Tisch. Fady gab nach wenigen Runden auf, doch die anderen drei machten munter weiter. Eine Zeitlang sah es so aus, als ob Ramy oder Eric das Spiel für sich entschieden: Sie würfelten eine Sechs nach der anderen, und ihr Holzhaufen schrumpfte schnell. Dann aber holte Lilly auf. Doch zum Überholen reichte es nicht – Eric versenkte seinen letzten Holzklotz im Tisch und freute sich über einen Gutschein für Eis. Auch an den anderen Spielstationen, unter anderem Dosenwerfen, Fadenziehen und Kegeln, gab es als Belohnung Süßigkeiten und Gutscheine.

Julia war beim Kegeln angelangt und wartete darauf, dass ihre Freundin Jule die Kegel aufgestellt hatte. Die Bremerin brauchte nur zwei Würfe. Seit einigen Jahren verbringt die Zehnjährige einen Teil der Sommerferien auf dem Campingplatz und war seitdem auf jedem Kinderfest dabei. Auch Jule (11) ist regelmäßig zu Gast auf dem Drosselhof. Doch dieses Jahr konnten die beiden Mädchen nur wenig Zeit miteinander verbringen – während Julia erst vor einigen Tagen angekommen war, fuhr Jule schon wieder nach Hause nach Braunschweig.

Am Nachmittag stand die große Zaubershow mit Didibel auf dem Programm: Zauberer und Bauchredner Dietmar Belda unterhielt auf der Bühne. Als der die zahlreichen erwachsenen Zuschauer sah, meinte er: "Das wird eine Zaubershow für Kinder bis 99 Jahre." Dabei assistierten ihm Mädchen und Jungen aus dem Publikum: Meister und Lehrlinge griffen Münzen aus der Luft, ließen Bälle verschwinden und wieder auftauchen, holten Wäsche von einer senkrecht gehaltenen Leine und zauberten Streifen auf Tücher.

Auch Erwachsene waren an der Reihe: Mit einer Mutter als Assistentin ließ der Magier Toilettenpapier verschwinden – wie der Trick funktioniert, sah das Publikum, nicht jedoch seine Helferin. Weitere Eltern dienten als Puppen für seine Bauchrednerkunst. Zu guter Letzt verriet er doch einen Trick: Er führte seinem Publikum vor, wie man einen Stein in Luft auflöst.