Tanzen, Feiern und Spaß haben ist am Sonnabend, 18. August, im Achimer Kulturhaus angesagt. Dort veranstalten die WaBe und der Verein Crazy Run eine Highway to Hell-Party. (Chb· Butt)

Romy Schneider – Erinnerungen an eine Legende ist der Titel einer Sonderausstellung aus der Sammlung von Gisela Schubert (Bad Pyrmont) im Verdener Domherrenhaus (Historisches Museum). Sie ist bis zum 15. September zu sehen.

Bilder aus ihren Reiseskizzenbüchern präsentiert Roma Bach im Müllerhaus Brunsbrock. Die Kunstausstellung mit dem Titel Reiselust ist bis zum 26. August sonntags von 14.30 bis 17 Uhr zu sehen.

Seit Mitte April wird im Deutschen Pferdemuseum am Holzmarkt in Verden die Geschichte der Olympischen Reiterspiele aufgeblättert. Ausgangs- und Endpunkt dieser Zeitreise durch die Welt des internationalen Pferdeleistungssports sind die Olympischen Reiterspiele 1912 in Stockholm und 2012 in London. Anhand besonders charakteristischer Ereignisse, spannender Geschichten über herausragende Pferde und Sportler sowie die "Macher" im Hintergrund wie zum Beispiel Trainer, Mäzene und Veranstalter werden diese 100 Jahre in der Ausstellung, die bis zum 4. November zu sehen ist, erzählt.

Im Zauberland der bunten Farben heißt die neue Ausstellung im Haus Hünenburg. Gezeigt werden Kinderbuchillustrationen, Zeichnungen, Pastellkreide- und Gouachebilder der in Rotenburg lebenden Künstlerin Maren Fischer-Paulitsch. Geöffnet ist die Austellung bis zum 5. Oktober an jedem ersten Sonntag eines Monats. Alternative Termine können unter Telefon 04202 / 77 41 vereinbart werden.

Alles fließt, so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung in der Bremischen Volksbank in Achim. Die studierte Künstlerin und Psychotherapeutin Brigitte Gläsel gibt mit Malerei, Grafik und Skulpturen einen Einblick in ihr Schaffen aus den vergangenen fünf Jahren. Die Ausstellung ist bis Mitte September während der Öffnungszeiten zu sehen.

Wasser, Licht und Wolken des norddeutschen Seemalers Poppe Folkerts sowie August Haakes lebensgroße Aktstudien stehen im Blickpunkt der großen Sommerausstellung des Kunstvereins Fischerhude in Buthmanns Hof. Im Giebel zeigt obendrein die Malerin Susanne Stuwe-Thiel ihre Arbeiten. Die Bilder sind bis zum 16. September zu sehen. Die drei Austellungen des Kunstvereins sind Dienstag bis Sonnabend von 14.30 bis17.30 Uhr geöffnet, sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr.

Es wird einmal sein… Märchendarstellungen von Otto Modersohn, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker gibt es zurzeit im Otto-Modersohn-Museum, Fischerhude, In der Bredenau, zu sehen. Die Arbeiten der bekannten Künstler werden noch bis zum bis 23. September ausgestellt. Das Museum ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.

22 Künstler aus Achims Partnerstadt Cesis stellen im Rathaus überwiegend baltische Landschaften und Stillleben aus. Die Schau ist noch bis zum 18. August zu sehen. Neben der großen Ausstellung zeigen Schülerinnen und Schüler der Kunstschule Cesis im Lesecafé der Achimer Stadtbibliothek eine Auswahl an farbenfrohen Glasmalereien.

Flügelaltäre von Jyrgen May sind noch bis zum 22. September im Verdener Dom zu sehen.

Das Sommerkonzert im am heutigen Donnerstag, 16. August, 19 Uhr, widmet sich dem Vergleich aus verschiedenen Epochen. Kirchenmusikdirektor Tillmann Benfer hat aus dem französischen Repertoire Orgelwerke von François Couperin, Louis-Nicolas Clérambault, Maurice Duruflé und Jehan Alain ausgewählt. Diese werden Werken von Johann Sebastian Bach, Sigfrid Karg-Elert und Arno Landmann gegenübergestellt. So ist ein Programm entstanden, das einen großen stilistischen Bogen schlägt von liturgisch bestimmter Musik über ausgesprochen meditative Klänge bis hin zur Orgelbearbeitung des Wagnerschen Lohengrin-Vorspiels von Karg-Elert und der virtuosen Toccata des Mannheimer Christuskirchenorganisten Arno Landmann. Der Eintritt ist frei.

Mit einem in der Mosterei in Groß Sehlingen wird am Sonnabend, 18. August, 20 Uhr, das Künstlerwochende eröffnet. Mit dabei sind die Bands "GO UK!" aus Hamburg, "Strings on Wings" und die Percussion Gruppe "FaTUNE" aus Bremen. Während des gesamten Wochenendes öffnen 60 Künstler in zehn Ortschaften ihre Ateliers und präsentieren Malerei, Fotografie, Schnitzkunst und Bildhauerei.

Mark Mustang aus Kassel und der Australier Tom Richardson sind die Gäste bei der nächsten Songs & Whispers-Veranstaltung in der Kulturkneipe Haake-Meyer in Rotenburg. Das Konzert beginnt am Freitag, 17. August, um 20 Uhr. Die Karten kosten acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. LKÖ

Das ist aber total mein Buch heißt die Geschichte, die heute um 16 Uhr als in der läuft. Zum Inhalt: In einer Bücherei kann man Bücher ausleihen. Und man muss leise sein. Eigentlich weiß Lola das auch. Aber jetzt hat jemand ihr Lieblings-Buch ausgeliehen. Das allerbeste Buch auf der ganzen Welt. Was soll Lola denn jetzt machen? Zum Glück hat sie ihren großen Bruder Charlie, der ihr immer alles erklärt. Er sagt ihr, dass auch andere dieses Buch ausleihen können und dass das gar nicht schlimm ist, weil es noch jede Menge weitere interessante Bücher gibt. Die kostenfreie Veranstaltung kann von Kindern ab drei Jahren besucht werden. Für weitere Fragen steht das Bibliotheksteam unter der Telefonnummer 04231/ 807111 zur Verfügung.

Zu einer durch lädt die Tourist-Info für Sonnabend, 18. August, 14 bis 15.30 Uhr, ein. Treffpunkt ist am Lugenstein. Für den historischen Stadtrundgang für Kurzentschlossene ist keine Anmeldung erforderlich.

Eine öffentliche wird für kommenden Mittwoch, 22. August, 18 bis 19 Uhr, angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt: Domeingang/Lugenstein.

Eine Nachtwächterführung für Kinder bietet die Tourist-Information Achim am Freitag, 17. August, an. Manfred Drees zeigt interessante Ecken und Winkel in der Innenstadt und erzählt Mysteriöses und Wahres aus der Achimer Geschichte. Beginn ist um 19 Uhr vor dem Rathaus. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen zwei Euro, Erwachsene vier Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 04202/ 2949 ist erforderlich. CHB

Während der Sommerpause müssen Freunde des (Koki) nicht auf den wöchentlichen Kinobesuch verzichten: Immer mittwochs wird eine Filmreihe unter dem Motto "kulinarisches Kino" angeboten. Der Eintrittspreis von 7,50 Euro umfasst den Eintritt und ein kleines Fleisch-, Fisch- oder vegetarisches Gericht, das um 19.45 Uhr serviert wird. Filmstart ist um 20.20 Uhr. Am Mittwoch, 22. August, ist die Dokumentation zu sehen. Der britische Moderator und Entertainer Stephen Fry begibt sich in dem Film auf die historischen Spuren des Komponisten Richard Wagner. Um Reservierung wird unter Telefon 04231/ 9850461 gebeten.

Eine Highway-to-Hell-Party für Menschen mit und ohne Behinderung wird am kommenden Sonnabend, 18. August, im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) veranstaltet. Während der Motorradclub Crazy Run-Ausfahrten auf den Maschinen anbietet, kann ab 18 Uhr im großen Saal zu aktueller rockiger Musik getanzt werden. Der Eintritt kostet drei Euro, Assistenten sind frei.CHB