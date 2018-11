Verden. Der Zirkus ist in der Stadt. Früher löste diese Meldung bei Kindern Begeisterung aus, heute regen sich Tierschützer auf. "Das ist eine traurige Entwicklung", meint Georg Frank. "Die Mutter und der Vater der Kompanie", wie er selbst sagt, leitet den Circus Arena, der sein Zelt auf dem Warwick-Platz aufgebaut hat. Eine der Attraktionen ist ein Baby-Kamel, geboren vor drei Wochen während der Tournee. "Wir können den Tieren ja nicht verbieten, sich fortzupflanzen, und Kondome für Kamele gibt es noch nicht", sagt Frank lachend. In der Vorstellung heute ab 15 Uhr wird es in der Manege getauft. "Mit einer Feier und Sekt und allem, was dazu gehört."

In den Zirkus hineingeboren

Während die älteren Artgenossen des Jungtiers am Freitag entspannt kauend auf dem Rasen lagen und sich sonnten, lief das Kleine umher. Georg Franks Enkel Karl kümmert sich um die Tiere. "Ich wurde in den Zirkus hineingeboren und habe mich von Beginn an am liebsten mit den Tieren beschäftigt", erklärte der 23-Jährige vor der Freitagsvorstellung. Während er erzählt, erhebt sich eines der älteren Tiere, marschiert gemächlich auf Karl Frank zu und schmiegt seinen Kopf an den des Betreuers. "Wir sorgen hier gut für unsere Tiere", erklärte Georg Frank. Kamele und Känguruhs haben Auslauf, Ponys und Ziegen jeweils einen eigenen Stall. Den guten Eindruck bestätigt Kreisveterinärin Christine Hoyer. "Die Tiere werden sehr ordentlich gehalten, und es ist sehr sauber", berichtet sie. Sie sei angenehm überrascht gewesen bei ihrer unangekündigten Kontrolle. Zudem müsse beachtet werden, so die Tierärztin, dass Tiere, die jahrelang an den Menschen gewöhnt sind, nicht ausgewildert oder in Rudel integriert werden könnten. "Ein neues Löwenbaby muss nicht sein, aber an der Haltung der Tiere, die jetzt im Zirkus leben, gibt es nichts zu beanstanden."

Georg Frank freut sich über die positive Bewertung und ärgert sich über die pauschale Unterstellung, dass Tiere in einem Zirkus grundsätzlich gequält würden. "Die Tierschützer sollen nicht von vornherein meckern, sondern selbst vorbeikommen und sich die Haltung anschauen", fordert der 69-Jährige, der bei den Vorstellungen durch das Programm führt und in der Zirkusband spielt – zusammen mit drei seiner Söhne. "Früher habe ich von Reiterei bis Clownerie alles mögliche gemacht, aber nach zwei Schlaganfällen muss ich ruhiger werden", erklärt er. Aber es jucke ihn immer noch in den Fingern, wenn er die jüngeren Familienmitglieder bei den Auftritten sehe. "Die Zirkuskultur darf nicht sterben. Gerade wegen der Kinder", sagt er. Viele Kollegen hätten ihre Betriebe aufgeben müssen. "In einigen Städten dürfen wir keine Plakate mehr kleben und bekommen keinen Platz für Zelt, Ställe und Wagen."

Das Zirkusleben habe sich stark gewandelt: "Wenn wir vor zwanzig Jahren aufgebaut haben, waren da massenweise Kinder, die helfen wollten, um eine Freikarte zu bekommen und auf den Ponys zu reiten", klagt der Direktor. Heute liefen sie mit Kopfhörern umher oder säßen vor dem Computer. "Früher haben sich die Kinder Tiere und Artisten angeschaut, heute tauschen sie Bilder von Handy zu Handy." Natürlich sei das nicht bei allen so. "Wenn ich sehe, wie sich die Kleinen im Zirkus bei den Auftritten freuen, reizt es mich noch mehr, wieder selbst aufzutreten." Das Leben in einem Zirkus sei aber ohnehin sehr stressig. "Pro Jahr besuchen wir etwa 35 bis 40 Städte und bleiben da jeweils rund eine Woche", sagt Georg Frank. In Verden werden bereits die nächsten Stationen Sittensen und Bergedorf vorbereitet. "Wir kleben hier schon mal die Schilder", berichtete Karl Frank. Am Sonntag zieht der Tross weiter. Bis dahin ist der Zirkus noch in der Stadt.

Die nächsten Vorstellungen auf dem Warwickplatz an der Lindhooper Straße in Verden beginnen am heutigen Sonnabend um 15 und um 18 Uhr. Die Abschlussveranstaltung startet am Sonntag um elf Uhr.