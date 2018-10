"Ich lasse mich gern von der Natur inspirieren", sagt die Cluvenhagenerin. Dabei ist der Baggersee ein beliebtes Motiv: Auf vier Bildern zeigt sie das Gewässer aus verschiedenen Perspektiven. Nebenan: ein Blick vom Badener Berg hinunter auf die Weser.

Föllmer gliedert ihre Bilder in vier Kategorien: Außer Landschaften gibt es Märchen, Mystik und Abstraktes. "So wird es nie langweilig", sagt die Künstlerin lachend. Momentan haben es ihr mystische Motive angetan: Zu sehen sind Fantasielandschaften. In der Abteilung Märchen blicken hübsche Puppen und schöne Tiere die Besucher freundlich an, und besonders Kinder werden an den Bildern wohl ihre Freude haben. Dann der abstrakte Bereich: Einige der der Werke sind mit Collagen-Elementen versehen, beispielsweise sind kleine Spiegel eingearbeitet.

Die Künstlerin nutzt gern die Spachteltechnik: Dadurch wirken die Bilder dreidimensional. Um den Effekt zu erzielen, verstreicht Föllmer verschiedene Pasten, so dass die Oberfläche Struktur bekommt. Die Technik lässt unter anderem Baumstämme aus dem Gemälde hervortreten.

Karin Föllmer malt und zeichnet seit ihrer Kindheit – erst mit Bleistift und Papier, später mit Wasserfarben und Kreide, bis sie die Ölfarben entdeckte. Nach mehreren Jahren wechselte sie zur Malerei mit Acryl.

Die Cluvenhagenerin ist Autodidaktin – sie lernte aus Literatur und entwickelte ihren eigenen Stil durch Ausprobieren. Bei all ihren Arbeiten legt sie großen Wert auf detailgetreue Gestaltung.

Die Künstlerin steht am heutigen Donnerstag, 5. Juli, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Langwedeler Sparkasse für Fragen zur Verfügung – sei es zur Ausstellung oder zu ihrem Blog. Auf ihrer Homepage www.karinfoellmer.de gibt sie Tipps, wie gute Bilder gemalt werden. Wer sich weitere Arbeiten ansehen möchte, darf Mitte der kommenden Woche gern wiederkommen: Dann zeigt Karin Föllmer neue Bilder. Und im kommenden Jahr stellt sie im Etelser Mausoleum aus – die Zusage vom Verein hat sie bereits.