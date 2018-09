Baum droht auf Bahndamm zu fallen

Kastanie darf gefällt werden

Sven Marquart

Achim. Anträge auf Befreiung von der Baumschutzsatzung sind in Achim ein sensibles Thema. Am Dienstagabend war der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr mi einem solchen Ansinnen konfrontiert. Der Eigentümer des Grundstückes Moordamm 2 in Uphusen hatte bei der Stadtverwaltung die Fällgenehmigung für eine Kastanie beantragt, die durch die Satzung geschützt ist.