Der von Katharina Kühn geführte Gospelchor vom Schlosspark und die langjährige Frontfrau der Band haben bereits 2010 gemeinsame Erfahrungen gemacht und ein erfolgreiches Konzert geboten. Die Besucher können sich an diesem Abend auf Solostücke ebenso freuen wie auf gemeinsam intonierte Lieder mit dem Chor. Das Live-Programm der Musikerin beinhaltet zahlreiche Evergreens und gefühlvolle Balladen, aber auch Hits aus ihren Alben sowie Gospels, Spirituals und Traditionals aus Deutschland, Spanien und ihrem Heimatland Irland, die sie mit der Akustik in der Lunser Kirche in Einklang bringen will.

Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Karten gibt es im Lunser Pfarrbüro, in Thedinghausen in der Papeterie Lange, in den Buchhandlungen Rohrberg (Langwedel) und Hoffmann (Achim) sowie bei Toto Lotto Osmers in Etelsen. Auch die Abendkasse ist geöffnet.