Dass der Aldi-Markt an der Embser Landstraße in Achim zurzeit nicht geöffnet hat, erschließt sich leicht. Der Bau liegt seit Tagen in Schutt und Asche, weil er zum Frühjahr hin als Neubau eröffnen soll (wir berichteten). Doch es gibt neben den Discounter-Kunden auch noch eine zweite Gruppe, die wegen des Neubaus umdenken muss: Empfänger von Paketen und Päckchen. Mit dem Markt ist, mindestens vorübergehend, auch die DHL-Packstation verschwunden – die einzige in ganz Achim. Nun müssen Kunden, um eine Packstation zu nutzen, bis nach Bremen oder Thedinghausen fahren.

„Aldi war dort unser Standortgeber, den wir brauchen“, erklärt Maike Wintjen von DHL. Man benötige immer einen solchen Partner vor Ort, damit die notwendigen Parkplätze zur Verfügung stehen. „Weil Aldi nun umbaut, wurde uns der Standort gekündigt“, ergänzt Wintjen und betont: „Es es nicht so, dass wir in Achim nicht sein wollen.“ Bislang sei Aldi immer ein guter Partner gewesen, doch zu der Frage, ob und wo eine neue Station aufgebaut wird, könne sie nichts sagen, hält Wintjen fest. „Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht.“