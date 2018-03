Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kinoabend mit den Achimer Landfrauen

Chb

Achim. Zur Einstimmung auf den internationalen Frauentag veranstalten die Achimer Landfrauen am Donnerstag, 7. März, einen Kinoabend. Dieser beginnt um 19 Uhr im Hotel Haberkamp in Uphusen. Das "Mobile Kino Niedersachsen" zeigt den Film "Best Exotic Marigold Hotel". Dabei handelt es sich um eine britische Komödie aus dem vergangenen Jahr. Darin wird eine herzliche Geschichte über das Älterwerden und die Möglichkeiten eines Neubeginns erzählt. "Hier können sich Alt und Jung gleichermaßen zurücklehnen und mit einem lachenden und einem weinenden Auge viel über die Irrungen und Wirrungen des Lebens und nicht zuletzt auch über ungeahnte Chancen lernen", teilt Annameta Rippich, Vorsitzende der Achimer Landfrauen, mit. Während der Veranstaltung wird ein kleiner Imbiss gereicht. Dafür werden acht Euro fällig. Anmeldungen nimmt Annameta Rippich noch bis Mittwoch, 6. März, unter Telefon 04202/1609 entgegen.