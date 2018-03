Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Klaus Bischoffs „Dings vom Dach“

Mar

Achim. Ungewöhnliche Utensilien, geheimnisvolle Gegenstände aus Großmutters Zeiten, Gerätschaften des täglichen Lebens – darum geht es in der Show "Dings vom Dach" im Fernsehen des Hessischen Rundfunks (hr). Am Sonntag, 19. August, ab 22.30 Uhr legt Moderator Sven Lorig dem mit Enie van de Meiklokjes, Achim Winter, Judith Rakers und Pierre M. Krause besetzten Rateteam auch einen Gegenstand vor, den der Achimer Klaus Bischoff eingeschickt hat. Sollten die Ratefüchse nicht herausbekommen, um was es sich handelt, erhält Klaus Bischoff 100 Euro.