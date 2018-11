Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Klönschnack und Rommé

Lkö

Thedinghausen. Die Teilnehmer der Gruppe "Klönschnack für jedes Alter" treffen sich wieder monatlich. Der nächste Termin ist am 8. Mai, 15.30 Uhr, im Alten Amtsgericht in Thedinghausen, Am Burgplatz 6. Bei einer Kaffeerunde werden Pläne für die Sommermonate geschmiedet. Um besser planen zu können, bittet Helga Frese bis Montag um Anmeldung unter Telefon 04204/7534. Kuchenspenden können dann ebenfalls abgesprochen werden.