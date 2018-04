Ob die Nordbrücke über die Aller nach den aktuellen Schwierigkeiten bis zur Domweih tatsächlich wieder voll befahrbar sein wird, ist zurzeit noch offen. Aber Marktmeister Rüdiger Nodorp bleibt optimistisch: „Wir hoffen, dass wir bis dahin wieder normale Verkehrsverhältnisse haben. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir uns arrangieren. Eine Absage der Domweih wird es jedenfalls nicht geben“, betont Nodorp. Zurzeit wisse auch er nicht, wie es mit dem Zeitplan aussehe. „Wir müssen abwarten und gegebenenfalls eine Lösung finden“, sagt der Marktmeister.

Ansonsten ist die Planung für die 1030. Domweih schon weit gediehen. Die Eröffnung ist für Sonnabend, 30. Mai, vorgesehen, zu Grabe getragen wird das Volksfest mit dem traditionellen Sargwurf in die Aller wie gewohnt am darauf folgenden Donnerstag, 4. Juni.

Ausgeschrieben wurde die Domweih im Juli 2014, bis Ende Oktober hatten die Schausteller und sonstigen Interessenten die Möglichkeit, eine Bewerbung abzugeben. Insgesamt landeten 899 Bewerbungen auf Nodorps Schreibtisch. „Das ist eine durchschnittliche Menge, wie in den vergangenen Jahren auch“, sagt er. Nach dem Sichten und Auswählen des Angebots fällten Markt- und Verwaltungsausschuss Mitte Dezember die Entscheidungen. Die 151 Zusagen gingen dann zu Weihnachten raus.

„Es gibt immer wieder neue Geschäfte, in allen Branchen. Das Gros sind aber Altbekannte, die schon in Verden waren. Das findet sich dann auf dem Platz wider“, sagt er. Bei der Auswahl versucht Nodorp auch, aktuellen Trends Rechnung zu tragen. Seit einigen Jahren seien große Schaukeln auf Jahrmärkten bei den Besuchern beliebt. „Die werden immer größer und höher. Manchmal fragt man sich, was da noch kommen soll“, so Nodorp. Nach einigen Jahren Pause ist in diesem Jahr wieder ein Kettenkarussell auf dem Platz „Das habe ich am Dom in Hamburg gesehen und kam offenbar gut an“, erzählt der Marktmeister.

Bei der Auswahl der Fahrgeschäfte spielt nicht zuletzt der Platzbedarf eine große Rolle. „Die Domweih wird mitten in der Stadt aufgebaut, da sind die Verhältnisse eben nicht so, dass wir alle Fahrgeschäfte annehmen können“, sagt er. Außerdem müsse das Konzept stimmen und für alle Bedürfnisse etwas dabei sein. „Ich glaube, dass die Domweih nach wie vor eine gute Veranstaltung für die Schausteller ist. Zwar trauern einige den Umsätzen der Vergangenheit hinterher, aber die meisten kommen trotzdem gerne wieder nach Verden“, sagt der Marktmeister.

Es sind viele alte Bekannte, auf die sich die Besucher der Domweih freuen können, aber auch ein paar Geschäfte, die zum ersten Mal an die Aller kommen. Premiere ist die Domweih für den Fallturm „Supertower“, der die Besucher in der Gondel 22 Meter in die Höhe fährt und dann wieder in die Tiefe fallen lässt. Für einen Nervenkitzel gut ist auch das Fahrgeschäft „Flash“, das Hartgesottene buchstäblich auf den Kopf stellt. Eher an Familien mit Kindern richtet sich das „Fun House“, ein sogenanntes Laufgeschäft mit verschiedenen Attraktionen. „Das kommt in Verden immer ganz gut an“, sagt der Marktmeister.

Dazu kommen Klassiker wie der Autoscooter und das Riesenrad, ohne die kein Volksfest auskommt. Ein ständiger Gast auf der Domweih ist der Breakdancer, und auch der Night Style ist bereits zum dritten Mal dabei. Wer lieber ein Bier trinkt, kann sich auf die „Mühle“ freuen, die zum ersten Mal aufbaut und laut Nodorp den Blickfang am Nordertorkreisel bilden soll.

Festhalten will die Stadt am Gläserpfand. „Nach anfänglicher Gewöhnung hat sich das bewährt und dazu geführt, dass wir viel weniger Glasbruch hatten als früher“, so der Marktmeister.