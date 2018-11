Zwei Angebote des Achimer Kunstvereins für Kinder

Kreative Osterferien

Achim (chb). In den Osterferien bietet die Kunstschule des Achimer Kunstvereins zwei jeweils einwöchige Kurse für Kinder an. Den Anfang macht Dozentin Mary Hagen in der Zeit von Montag bis Freitag, 18. bis 22. März, mit ihrem Angebot "Die Vogelhochzeit: ein bunter Frühlingszauber". Dieses soll Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren ansprechen. "Wir freuen uns auf die bunten und frischen Farben im Frühling. Die Blumen und Wiesen grüßen uns, und auch die Tiere werden wieder wach", sagt Mary Hagen. Mit den Teilnehmern möchte sie sich in einen Frühlingswald begeben und mit den Hasen eine Vogelhochzeit feiern. "Wir malen, bauen, werkeln, töpfern und spielen nach Herzenslust, und die Hasen bringen Geschenke und Überraschungen für die Hochzeitsgäste mit", kündigt die Dozentin an. Die Kinderbetreuung findet täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr statt.