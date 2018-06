Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kreis organisiert Fachtagung

Landkreis Verden (upr). Die Koordinierungsstelle Schulverweigerung beim Landkreis Verden hat für Donnerstag, 16. Mai, eine Fachtagung organisiert. Unter dem Motto "Keine Lust auf Schule" können sich Pädagogen aller Schulformen, Mitarbeiter der Schulsozialarbeit und Beratungslehrer austauschen. Treffpunkt ist zwischen 10 und 16 Uhr das Verdener Kreishaus. In Workshops werden die Aspekte der Schulverweigerung und mögliche Hilfen beleuchtet. Ab 14.30 Uhr referiert Malte Mienert zum Thema Kommunikation im Bereich Schule. Er spricht unter anderem darüber, wie eine jugendliche Gesellschaft die Identitätssuche erschweren kann. Die Teilnahme ist kostenlos, die Organisatoren bitten um Anmeldung bis zum 10. Mai – per E-Mail an daniela-deckers@landkreis-verden.de oder martin-bloemer@landkreis-verden.de. Infos gibt es auch im Internet: www.landkreis-verden.de.