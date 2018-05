November im Langwedeler Rathaus wieder eine große Auswahl geboten, wenn dort der nächste Kunsthandwerkermarkt zu einem Besuch einlädt. Laut dem veranstaltenden Langwedeler Kulturverein stellen dieses Mal 36 Anbieter ihre Werke und Produkte aus und bieten sie zum Verkauf an. Die Anbieter kommen sowohl aus der Nähe, aber auch aus der gesamten norddeutschen Region, sodass es laut Ankündigung immer wieder etwas Neues im Bürgersaal zu entdecken gibt. Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Förderverein der Oberschule am Goldbach das Café im Obergeschoss betreuen. Der Erlös des selbst gebackenen Kuchens wird der Arbeit des Vereins zu Gute kommen.

Alle Spenden des Marktes werden dieses Mal in das neue Projekt des Langwedeler Kulturvereins „Kindertheater und Kinderkultur“ fließen. Der Eintritt bleibt weiterhin frei. Die Öffnungszeiten sind am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Parkplätze findet man laut Kulturverein ausreichend auf der gegenüberliegenden Straßenseite.