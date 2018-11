Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kunstobjekte auf der Rathauswiese müssen weg

Uwe Dammann

Ottersberg. Sie heißen "Brücke", "Zacken" oder "Kübel" und sollen nun vollständig von der Bildfläche verschwinden. Die Kunstobjekte auf der sogenannten "Rathauswiese" an der Straße "Am Damm". Im Verwaltungsdeutsch sind die Holzobjekte "abgängig" und nicht mehr standfest. Was konkret bedeutet, dass die Kunstobjekte beim nächsten Sturm umfallen könnten. "Deshalb schlagen wir vor, dass die Objekte abgebaut werden ", teilte der Ottersberger Ordnungsamtsleiter Eckhard Bruns im Ortsrat mit.