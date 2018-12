Pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen betreuen unter anderem ergänzende Angebote, unterstützen die Lehrkräfte und beaufsichtigen die Lütten bei kurzfristigen Ausfällen von Lehrern. Der Kurs umfasst 105 Unterrichtsstunden plus 20 Stunden Hospitation in einer Einrichtung. Methodik und Didaktik sind ebenso Programminhalte wie Kommunikation und Organisations- und Rechtsfragen. Am Ende werden Zertifikate vergeben. Interessierte wenden sich an die KVHS unter Telefon 04231/15160.