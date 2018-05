Fünf Jahre war Rainer Siefert Rektor der Grundschule Posthausen. Vor einem Jahr war ihm dann die Leitung der Hermann-Löns-Grundschule in Bad Fallingbostel übertragen worden. "Darüber freue ich mich sehr, zumal ich es von nun an nicht mehr so weit nach Hause haben werde." Er blicke allerdings gern auf die Zeit in Posthausen zurück. Vor allem mit dem Lehrerkollegium habe er stets gut zusammengearbeitet: "Es war nie so, dass ich der Rektor war und gesagt habe, wo es langgeht. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Manchmal ist mir auch energischer Wind entgegengeweht, und das war gut so." Positive und negative Erinnerungen verbinde er mit seiner Zeit in Posthausen. "Hier habe ich alles gelernt, was ich für den weiteren Weg brauche."

Renate Striez, Personalratsvorsitzende, hob in einer kleinen Ansprache hervor, dass Siefert es in seiner Zeit als Schulleiter nicht immer leicht hatte. Lehrerkollegen wurden versetzt, die Schülerzahlen gingen zurück, die Einrichtung der Ganztagsschule forderte einen enormen Arbeitsaufwand: All diese Faktoren seien anstrengend, aber auch eine Herausforderung für das gesamte Kollegium gewesen. "Gemeinsam haben wir das unter Deiner Leitung gemeistert", dankte Striez dem ehemaligen Rektor.

Besonders hob sie außerdem Sieferts Einsatz für das vom niedersächsischen Kultus- und vom Umweltministerium ausgezeichnete Projekt "Umweltschule in Europa und Internationale Agenda 21 Schule" hervor. Auch Bürgermeister Horst Hofmann dankte dem ehemaligen Rektor für sein Engagement im Schulwesen: "Die Schule wurde im EDV-Bereich komplett neu aufgerüstet. Vielen Dank für Ihren Einsatz."

Seit Sieferts Ausscheiden sind Konrektorin Doris Benger-von Ahnen und Armin Duddeck als kommissarische Leiter der Grundschule eingesetzt. Bewerbungen um die freie Rektorstelle sind bereits beim Flecken Ottersberg eingegangen.