Kurzfristig weitere Kita-Plätze

Achim. Die Stadt Achim bietet kurzfristig weitere Kindergartenplätze an. Der Betrieb der Kindertagesstätte in der Heinrich-Laakmann-Straße im Ortsteil Uesen wird ab Oktober dieses Jahres befristet bis zum 31. Juli 2014 fortgeführt. Ursprünglich war geplant, die Kindertagesstätte zu schließen, weil in Uesen ein neuer Hort entsteht. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird es ab Oktober in der Heinrich-Laakmann-Straße eine Kindergartengruppe für Drei- bis Sechsjährige von 8 Uhr bis 14 Uhr sowie eine Krippengruppe für Kinder bis zu drei Jahren von 8 bis 14.30 Uhr geben. Anmeldungen für die Gruppen erwartet die Stadt Achim bis einschließlich 12. August. Falls Bedarf besteht, werden die Betreuungszeiten angepasst. Wie der ACHIMER KURIER berichtete, sollte die neue Kindertagesstätte in Uesen eigentlich in diesem Sommer fertiggestellt werden. Der Bau verzögert sich jedoch.