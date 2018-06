Arbeiten der Bahn haben begonnen

Lärmschutzwände für Wohngebiete

Marius Merle

Langwedel. Die Deutsche Bahn hat am Montag mit den Arbeiten für die Aufstellung der Lärmschutzwände in Langwedel begonnen. In den Wohngebieten am Bürgerpark und in Daverden von der Straßenbrücke Hollerstraße (Kreisstraße 10) bis zur Moorstraße sollen zwei Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von rund dreieinhalb Kilometern entstehen.