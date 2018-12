Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Lieblingssongs mal anders: „Song Factory“ im Musikkeller

Achim. Bei der recht neuen Konzertreihe "Song Factory" kann sich das Publikum Lieder wünschen, die an dem Abend von Musiker und Musiklehrer Till Simon sowie mehreren Gastmusikern vorgetragen werden. Soweit kein neues Konzept. Allerdings werden die Stücke nicht als reine Cover-Versionen gespielt, sondern in veränderter Form. "Beispielsweise ein Rock-Titel als Soul-Version oder ein deutscher Schlager im Reggae-Gewand", erklärt Katakomben-Wirt Oliver Benkel. In seiner Innenstadtkneipe findet am Sonnabend, 24. November, die dritte Ausgabe der "Song Factory" statt.