Literaturzirkel in Sottrum

Ud

Sottrum. Zum 5. Mal trifft sich der Literaturzirkel Sottrum am Freitag, 22. Februar um 19 Uhr im Kaminzimmer des Gemeindehauses der St.-Georg-Kirchengemeinde Sottrum. Es ist das zweite Treffen im neuen Jahr, und der Literaturzirkel hat sich vergrößert. Es werden neben neuen Geschichten auch die Ideen und Projekte, die beim letzten Treffen angesprochen wurden, weitergeführt. Jörg Venzke erzählt von einem Krimi, der sich in Sottrum abspielt. Wer Interesse hat, sich dem Literaturzirkel anzuschließen, ist willkommen am nächsten Treffen teilzunehmen. Dabei ist es egal, ob jemand eigene Texte vortragen, nur mitreden oder lediglich zuhören möchte. Interessierte können sich bei Jonny Remer unter Telefon 04288/928082 und jonnyremer@gmx.de melden.