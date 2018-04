Diana Bohling, Elternsprecherin der Klasse 1c, trug die zahlreichen Bilder, historischen Dokumente wie Zeugnisse und Schulchroniken sowie Erinnerungsstücke zusammen, die an insgesamt acht Stellwänden zu sehen sind. Der Heimatverein steuerte eine alte Schulbank und eine Weltkarte bei. Ebenso kann in alten Schulheften und -büchern geblättert werden – einen Überblick über 100 Jahre Grundschule bietet darüber hinaus eine Diashow, die auf Leinwand zu sehen ist.

"Die Sammlung der vielen Dokumente ging zunächst schleppend voran", berichtete Bohling. Nach und nach meldeten sich aber immer mehr Sottrumer bei der Mutter: Sie wurden auf Dachböden und in alten Fotoalben fündig und wollten ihren Beitrag zur historischen Ausstellung liefern. "Es war wirklich interessant, was alles zusammenkam und was die Leute aus ihrer Schulzeit berichteten", sagte Bohling. Die ältesten Fotos stammen aus dem Jahr 1911.

"Zu Beginn der Projektwoche wird die Ausstellung in die Grundschule verlagert", berichtet Diana Bohling. Denn: Ab Montag dreht sich für die Erst- bis Viertklässler alles um das Thema Zirkus. Die Verantwortlichen dachten sich: Was kann man einer Schule besser zum Geburtstag schenken, als dass die Kinder selbst zu Clowns und Akrobaten werden dürfen? "Das ist besser als jede große Feier", ist der stellvertretende Schulleiter Tim Weidenfeld überzeugt. "Die Kinder werden die einmalige Gelegenheit haben, sich in ein Zirkusprogramm einzubringen und können das tolle Gefühl, in der Manege zu stehen, genießen." Für das Projekt mit der freien pädagogischen Initiative Unna wird eigens ein Zirkuszelt errichtet, das am Samstagabend bereits von der Kulturinitiative für ihre Feier zum 15-jährigen Jubiläum genutzt wird. In der kommenden Woche heißt es dann: Manage frei! Von Montag bis Donnerstag wird für Aufführungen geprobt, die am Freitag und Samstag, 13. und 15. Juli, jeweils um 14 und 17 Uhr stattfinden.

Für die letzte Woche vor den Ferien werden außerdem noch ehemalige Sottrumer Schüler gesucht, die den Kindern von ihren damaligen Schulerlebnissen berichten wollen. Wer Interesse hat, kann sich bei Diana Bohling (Telefon 04264/ 2116) melden.

Volksbank-Vorstand Matthias Dittrich stellte die Räume zur Verfügung, und Diana Bohling organisierte die Ausstellung zum Thema "100 Jahre Grundschule am Eichkamp".