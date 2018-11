Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mathe-Olympiade: Erfolgreich für die zweite Runde qualifiziert

Sottrum. Mathe ist nicht unbedingt das beliebteste Fach bei den Pennälern. Umso besser, wenn der Unterricht mit kleinen Aktionen attraktiver gestaltet werden kann. Dazu dient auch die sogenannte "Mathe-Olympiade". Die besten Matheschüler können im Vergleichswettbewerb spielerisch gegeneinander antreten. So geschehen auch am Gymnasium Sottrum. Hier wurde in diesem Schuljahr wieder erfolgreich mathematisch geknobelt. Elf Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klassen hatten sich für die 2. Runde der Mathematik-Olympiade qualifiziert und erhielten nun ihre Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme. Der stolze Schulleiter Franz Wenzl gratulierte den Pennälern Ben Bochnik, Hanna-Sarah Engemann, Anna Frese, Marieke Görke, Bianca Götsche, Rebecca Götsche, Sabine Popa, Stefanie Popa, Nele Prüser, Michel Strohschän, Philipp Urbas und Francesca Waehnelt.