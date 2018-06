Holtum

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Tobias Denne

Holtum-Marsch. In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Holtumer Hauptstraße in Holtum-Marsch mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Aus den Innenräumen entwendeten die Diebe diverse Werkzeuge und Handmaschinen, wie die Polizei mitteilt.