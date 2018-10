Doch als plötzlich ein kleines Findelkind auf dem Hof auftaucht und sie weibliche Unterstützung bekommen, überschlagen sich die Ereignisse. Die bärtigen Landwirte entwickeln sich von manierenlosen Burschen zu gestandenen Männern.

Am vergangenen Sonntag feierte die Freilichtbühne Daverden die Premiere der plattdeutschen Komödie "De dree Blindgängers". Ursprünglich war die erste Aufführung für Samstag geplant, doch aufgrund des immer stärker werdenden Regens mussten die Organisatoren abbrechen (wir berichteten).

Am Sonntag hatte Petrus mehr Erbarmen mit den Theaterfreunden - naja, zumindest regnete es nicht in Strömen. Bewaffnet mit Schirm, Decke und warmen Getränken hatten rund 40 Zuschauer den Weg durch das Daverdener Holz zur Waldbühne gefunden. Die komödiantischen Dialoge zwischen den Brüdern, erste Annäherungen mit dem weiblichen Geschlecht, gepaart mit der unverwechselbaren Ehrlichkeit der plattdeutschen Sprache, ließen die Zuschauerränge immer wieder in großes Gelächter ausbrechen.

Doch so ganz uninteressant scheinen die Froonslüe für die drei Landwirte doch nicht zu sein: Der heimische Viehhändler Thomsen, gespielt von Lars Lorenzen, bringt die Brüder auf den Geschmack. Eigentlich hatten sie sich geschworen, niemals mit Frauen in Kontakt zu kommen, um Streitigkeiten um die Hofdynastie zu vermeiden. "Froonslüe, de bruukt wi bi us nich", ist Krischan sich lange sicher. Lediglich Haushälterin Grete, interpretiert von Heike Schmidt, wird akzeptiert. "Die ist eher so unsere Mutter." Grete verteidigt ihre Stellung als First Lady des Hofes eisern.

Aber langsam nähern sich Krischan (Johann Krüger), Korl (Jörn Meyer) und Jörn (Peter Hellwinkel) der femininen Materie an, was Lachkrämpfe beim Publikum verursachte. "Und was müssen wir nun machen, um den Damen zu gefallen?", fragt Korl schüchtern. "Rasieren und waschen", antwortet Viehhändler Thomsen. "Das reicht?", erwidern die Brüder. "Nein! Das ist erst der Anfang."

Trotz hitziger Diskussionen um die Tücken der Damenwelt bleibt das Landwirtetrio zunächst bei Korn und Bier. Bei Tisch philosophieren die Bauern über Sinn und Unsinn des Lebens auf dem Lande. Das eintönige Dasein auf dem Hof scheint sich doch nicht zu verändern.

In den Pausen sorgte ein Gitarrenduo für gute Stimmung - die Blaskapelle vom TSV Daverden traute sich bei den unsicheren Witterungsbedingungen nicht in den verregneten Wald. Warme Speisen und heiße Getränke garantierten ein aufgewärmtes Publikum.

Und wie das Leben so spielt, finden die drei Junggesellen dann doch noch einen Weg zum weiblichen Geschlecht: Auf dem Hof liegt ein kleines Findelkind, das mutterseelenallein um Beistand schreit. Der süße kleine Fratz erweicht das Herz der sonst so forschen Mannsbilder, und sie entscheiden sich, das Kleine bei sich aufzunehmen. Der Pastor des Dorfes entsendet Fru Bekmann (Katrin Lange-Spreckels), um dem Männerhaushalt mit Kleinkind unter die Arme zu greifen. Die adrette Dame bringt das Junggesellentrio völlig aus dem Konzept. Plötzlich achten die Männer auf ihren zerzausten Bart, waschen sich die Hände vor dem Essen, und das Buhlen um die Gunst der hübschen Frau beginnt?

Die naiven Bauern, die forschen Damen und das authentische Plattdeutsch begeisterten die gebannten Gäste bis zum Schluss. Und auch das Resümieren der Komödie beim Heimweg durch den Wald wurde überwiegend auf Platt geführt. Bis einschließlich übernächsten Sonntag, 17. Juli, ist das plattdeutsche Ensemble noch auf der Freilichtbühne Daverden zu bewundern.

Weitere Informationen und Termine gibt es im Internet unter www.freilichbuehne-daverden.de und telefonisch unter 01 76 / 78 68 22 59.