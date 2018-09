Fröhliche und gesellige Runde im Rektorhaus: Frauen mit Migrationshintergrund bekommen hier Informationen von Dozentinnen über die Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Entspannung oder dem Komplex Deutsch und Integration. (Schirmer)

Ottersberg. An diesem Morgen sitzen sie in großer und fröhlicher Runde im Rektorhaus in Ottersberg zusammen. Etliche Frauen mit Migrationshintergrund treffen sich hier regelmäßig zum Frühstück mit Kaffee und Tee und Vertreterinnen der Frauenberatungsstelle aus Verden, der Kreisvolkshochschule sowie der AOK und der Ausländerbehörde.

Es geht an diesem Morgen darum, ein Projekt vorzustellen, das bereits seit Mai 2012 erfolgreich läuft und sich insbesondere an Frauen im ländlichen Raum richtet.

"Fit für die Zukunft – Wie will ich leben?", heißt das Angebot der Frauenberatungsstelle Verden, die dieses Treffen einmal wöchentlich von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in den Räumen des Rektorhauses, Am Brink 9, anbieten. Durchschnittlich acht bis zehn Frauen – überwiegend türkischer Herkunft kommen hier in geselliger Runde zusammen und erhalten obendrein ein Informationsangebot, das ihnen ganz praktisch im Alltag helfen soll.

Wenn die Frauen Orientierung im Sozial- oder Gesundheitsbereich suchen oder Fragen zum Übergang in den Beruf haben, sind sie hier an der richtigen Adresse.

Die Schwerpunktthemen bei den Treffen befassen sich mit den Komplexen Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Entspannung, frühe Schwangerschaft und Geburt – um nur einige Punkte aus dem umfangreichen Angebot zu nennen. Die Frauen können Fragen stellen, bekommen Informationen aus erster Hand und erhalten obendrein Hilfestellungen in den Bereichen Existenzsicherung, Krisen und Ausländerrecht. Im ersten Veranstaltungsjahr gab es in Kooperation mit der AOK beispielsweise den Vortrag einer Ernährungsberaterin, die die Frauen mit praktischen Beispielen über leicht verträgliche und gesündere Ernährung informierte. In Kooperation mit der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft aus Verden gab es Tipps für die Frauen zum Themenkomplex Existenzgründung. Gerade Frauen mit Migrationshintergrund machen sich häufig mit einem kleinen Ladengeschäft selbstständig.

Ein wichtiger Themenkomplex betrifft weiter den Bereich der Sprachförderung und der Integrationskurse, die die Frauenberatung in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule in Verden anbietet. Frauen, die beispielsweise ihren ausländerrechtlichen Status verändern wollen und die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, müssen entsprechend gute Deutschkenntnisse vorweisen, die hier vermittelt werden. Aus diesem Grund war bei dem Frühstückstreff auch Tomma Ahlers, Programmbereichsleiterin für deutsch und Integration an der Volkshochschule mit einer Kollegin vor Ort, um eine Spracheinstufung für einen möglichen Integrationskurs in Ottersberg mit den in Frage kommenden Frauen vorzunehmen.

Zurzeit gibt es Integrationskurse in dieser Form lediglich in den Städten Verden und Achim, aber noch nicht in kleineren Kommunen auf dem Lande. Die offene Frauengruppe trifft sich weiterhin montags im Rektorhaus in Ottersberg, Am Brink 9. Die Projektleitung haben die frühere Ottersberger Gleichstellungsbeauftragte und Vorsitzende des Vereins Courage, Cornelia Wolf-Becker aus Fischerhude und Marianne Tjarks von der Frauenberatung in Verden. "Es geht schlichtweg um Hilfestellung bei der Zukunftsplanung für diese Frauen", sagt Cornelia Wolf-Becker, die hier einzelne Kurse anbietet.

In Planung ist ein weiterführendes Angebot für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zum Thema Existenzsicherung, betont Marianne Tjarks.

Weitere Informationen gibt es auch direkt bei der Frauenberatungsstelle in Verden, Telefon 04231/ 85120.

Migrantinnen fit für die Zukunft machen

Projekt der Frauenberatung Verden in Kooperation mit der KVHS bietet Beratungsangebot in Ottersberg

