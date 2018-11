Zum Abschluss des Schuljahres zogen der Vorstand der Bürgerstiftung und die beteiligten Lehrerinnen Peichl-Mohr, Bildner, Dethlefs und Karp eine positive Bilanz des einjährigen Pilotprojektes, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung. "Das Ziel, den Kindern, die häufig einen Migrationshintergrund haben, das Selbstbewusstsein zu stärken und eine gute Klassengemeinschaft zu bilden, wurde in vollem Umfang erreicht."

Das Projekt startete zum Schuljahresbeginn 2011/12 mit einer dreitägigen Freizeit im Schullandheim in Lehringen, es folgten der Besuch des Weihnachtsmärchens in Bremen, im April der Besuch des Klettergartens in Verden und im Mai eine naturkundliche Exkursion mit dem NABU in die Achimer Marsch. Während des ganzen Jahres fand außerdem wöchentlich ein gemeinsames Mittagessen in der Schule statt.

Abschluss und sicherlich auch Höhepunkt des geförderten Projektes, für das die Bürgerstiftung 7500 Euro bereitstellte, war der Busausflug an die Nordseeküste bei Cuxhaven, eine Wanderung ins Watt, die Fahrt mit dem Pferdewagen zur Insel Neuwerk und die Rückfahrt per Schiff zum Festland.

Viele Kinder machten an diesem Tag erste Erfahrungen mit unserer Küste, mit dem rauen, kalten Wind und dass die mitgenommene Verpflegung gelegentlich zu knapp bemessen war. Aber auch hier hatte die Bürgerstiftung mit einer Portion Pommes und Bratwurst für alle vorgesorgt.

Die Bürgerstiftung wird vor Beginn der Sommerferien mit der Hauptschule absprechen, ob und in welcher Form das Projekt auch im nächsten Schuljahr fortgesetzt werden kann, erklärt Dieter Scheid aus dem Vorstand.