Auch am Oyter See radelt die Wander- und Radfahrgruppe des Heimatvereins entlang. (Björn Hake)

Wenn Hermann Mindermann und seine Kollegen aus dem Heimatverein Oyten ihren Wanderplan erstellen, folgen sie dabei einer festen Devise. Direkt vor Ort, da brauchen sie nicht losgehen – „da kennt ja jeder alles“, meint Mindermann. Zu weit weg sollen die Strecken aber auch nicht sein. Ein Umkreis von 30 bis 40 Kilometern, das ist ein gutes Maß, finden die Wanderexperten. Und so haben sie sich auch für dieses Jahr wieder verschiedenen Routen überlegt, die es zu Fuß und auf dem Rad zurückzulegen gilt.

Am Sonntag, 15. Februar, steht etwa eine Wanderung zum Wolfsgrund bei Eversen auf dem Programm. Exakt einen Monat später, am Sonntag, 15. März, wandert die Gruppe von Völkersen über Overing bis nach Schülingen. Beide Strecken sind 6,5 Kilometer lang, die Touren beginnen jeweils um 9.30 Uhr.

Im Frühjahr können Interessierte dann vermehrt auf den Sattel steigen – gleich vier Radtouren stehen in den Monaten April bis Juli an. Sie alle haben eine Länge von 30 bis 40 Kilometern. Im Spätsommer und im Herbst bewegt sich die Gruppe wieder abwechselnd per pedes und Pedal, ehe das Wanderjahr mit einer Adventswanderung, dann durch die Gemeinde, beschlossen wird.

Das alles findet unter einer Leitung statt, die problemlos als fachkundig beschrieben werden darf. Wanderwart Hermann Mindermann wurde in Oyten geboren, kennt die Umgebung daher aus dem Effeff. „Im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern ist mir alles geläufig“, sagt er. Anhand von Plänen im Maßstab 1:25 000 überlegen er und seine Kollegen sich Jahr für Jahr, welche Strecken man mal erwandern könnte. Dabei kommen immer wieder Überraschungen heraus – auch für den Wanderwart selbst. „Man glaubt ja gar nicht, was es alles noch so gibt“, stellt Mindermann immer wieder fest.

Für ihn geht es bei den Wanderungen und Radtouren nicht nur darum, dass man in Bewegung kommt und bleibt, sondern auch um die Gesellschaft. „Man kommt aus dem Haus und kann schön schnacken“, formuliert es Mindermann, der sich seit neun Jahren als Wanderwart im Heimatverein engagiert.

Für alle Wanderungen und Radtouren des Heimatvereins gibt es mehrere Faustregeln: Sie finden immer sonntags statt, beginnen stets am Heimathaus Oyten und nehmen jederzeit neue Mitstreiter auf. Auskunft zu allen Aktivitäten erteilt Hermann Mindermann unter der Telefonnummer 0 42 07 / 41 08.