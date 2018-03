Eine 18-Jährige ist bei einem Unfall in Uesen am Montag, gegen 14 Uhr, leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte ein 21 Jahre alter Autofahrer, von der Straße Im Dorfe nach links auf die Brückenstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten Wagen. Die 18-jährige saß als Beifahrerin in dem Wagen. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.