Das teilte die dafür zuständige Eventagentur mit. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es aber nun schon einen weiteren Termin, für den bereits jetzt Karten geordert werden können. Dieser findet am 20. Januar des kommenden Jahres statt. Beginn ist 19.30 Uhr, der Eintritt inklusive Drei-Gänge-Menü beträgt 77 Euro.

Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Musical-Dinner? Laut Veranstalter sorgt das Hamburger Musical Ensemble an diesem Abend für eine „unterhaltsame Mischung aus gastronomischen Genüssen und exklusiven Musical-Highlights“. Die Sänger sollen in originalgetreuen Kostümen den Glanz der großen Shows in greifbare Nähe bringen. Unter anderem werden Musikstücke aus Musicals wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „West Side Story“ oder „Die Schöne und das Biest“ präsentiert, heißt es in der Ankündigung weiter

Eintrittskarten für den 20. Januar gibt es direkt im Restaurant am Schloss Erbhof, welches unter der Telefonnummer 0 42 04 / 6 89 66 96 erreichbar ist oder unter der laut Veranstalter kostenlosen Karten-Hotline 08 00 / 0 40 23 66 54.