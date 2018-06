Dieses Mal gastieren die Musiker im Langwedeler Rathaussaal. Am Sonnabend, 30. Juli, heißt das Motto des Abends ab 20 Uhr „Eine Reise durch die Kaffeehäuser Europas“.

Das Trio des Bremer Salonorchesters besteht aus Birgit Dennog (Violine), Zsolt Dombovari (Cello) und Hans-Jürgen Osmers (Piano), die allesamt eine klassische Musikausbildung genossen haben und in verschiedenen Orchestern mitwirken. In Langwedel wollen sie „leichte Klassik“, wie es sie vor 100 Jahren, bevor es Radio, Fernsehen, Internet und Musikanlagen gab, präsentieren. Damals sei Unterhaltungsmusik in Salons, Kaffeehäusern und Sommerkonzerten im Freien per Hand nur mit dem Instrument und ohne Technik gemacht worden.

„Das Bremer Salonorchester widmet sich mit viel Leidenschaft und Authentizität dieser Musik, die in Paris, Wien, Berlin, Rom und vielen weiteren europäischen Metropolen ihr jeweils ganz eigenes Gesicht hatte“, heißt es von Seiten des Kulturvereins. Mit Violine, Cello und Klavier erklingen Melodien, Lieder und Tänze, die man zum Teil auch heute noch gut kennt und zu denen die Musiker Kurioses und Informatives zu berichten wissen.

Eintrittskarten für das Konzert des Bremer Salonorchesters am 30. Juli gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro beim Papier- und Buchhandel Vera Rohrberg in Langwedel. Auch an der Abendkasse wird es noch Tickets geben, die dann zum Preis von 18 Euro zu haben sind.