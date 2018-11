Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Musikalischer Nachmittag

Rsg

Oyten. Am Mittwoch, 22. August, stehen "Volkslieder, die jeder kennt" auf dem Programm des öffentlichen Nachmittags für Senioren im Haus Esselmann in der Straße Am Moor 146. Für die musikalische Begleitung sorgt Hans-Henning Braun mit seiner Gitarre. Zur Veranstaltung, die für 15 bis 17 Uhr geplant ist, sind auch auswärtige Gäste willkommen, heißt es in einer Meldung. Eine Kaffeetafel wird für das kulinarische Wohl sorgen. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Senioren, die eingeschränkt mobil sind, können den Fahrdienst des Hauses Esselmann nutzen. Hierfür ist eine Anmeldung bis zum 21. August unter Telefon 04207/91520 erforderlich.