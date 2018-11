Den ganzen Tag sind ehrenamtliche Mitarbeiter des Musikspielplatzes vor Ort, um mit Kindern zu musizieren. Mit dabei sind auch viele Kinder des Vereins, die im Landkreis Verden das Musikschulkonzept nutzen. "Unsere Kinder spielen unter anderem Saxophon, Klarinette, Geige, Schlagzeug, Gitarre und Flöte", sagt Susanne Jahn und ergänzt: "Ich bin davon überzeugt, dass die Begegnung mit Musik und Musizieren zu den Grundrechten eines jeden Kindes gehören sollte. Mein Ziel ist es, Freude an der Musik zu wecken. Durch unsere ehrenamtliche Arbeit in den Schulen können junge Menschen für das Musizieren gewonnen werden, die sonst kaum zu erreichen sind."

Bei Dodenhof besteht an diesem Moonlight-Shopping-Tag die Möglichkeit, den Verein, Lehrer und Instrumente kennenzulernen. Neben den musikalischen Beiträgen gibt es auch einen Stand, an dem sich Interessierte über die Aktionstage gegen Kinderarmut und den Sonderfonds DabeiSein informieren können. Der 1998 gegründete und gemeinnützig tätige Thedinghauser Verein kann als Servicestelle der niedersächsischen Stiftung Familien in Not auch über Antragsverfahren an die Stiftung informieren.

Mit ihrem Konzept sprechen Musiklehrerin Susanne Jahn und ihre Mitstreiter auch jene Kinder an, die vor ihrem sozialen Hintergrund eher nicht den Weg zum Instrumentalunterricht finden.