Nabu dankt Mitgliedern mit einem Grillfest

Kreis Verden (sot). Der Kreisverband Verden des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) hat für seine Mitglieder ein Grillfest als Dank für ihre Unterstützung veranstaltet. Ehrungen durch den Vorsitzenden Bernd Witthuhn standen bei der Feier in Dörverden auf dem Programm. Ursula Nordhausen bekam eine silberne Ehrennadel. Sie koordiniert die Betreuung der Amphibienschutzzäune in Kirchlinteln. Auch wurde Jürgen Baumgartner von der Ottersberger Ortsgruppe gewürdigt. Seit der Wieder-Gründung der Gruppe 2007 in dem Flecken leitet Baumgartner die Gemeinschaft, die viele Aktivitäten unternimmt und auch eine Kindergruppe betreut.