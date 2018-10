Achim

Nach der Wahl ins Rektorhaus

Lars Köppler

Ottersberg. Der Kulturverein im Rektorhaus Ottersberg bietet Interessierten am Wahlsonntag, 11. September, einen Blick in die Räume des Rektorhaus (Am Brink 9).