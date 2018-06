Die Schülerinnen freuen sich über neue Keyboards, übergeben von der Fördervereins-Vorsitzenden Sigrid Meyer-Klein und Kassenwartin Silke von Husen (hinten, von rechts). ISO· (Sommerfeld)

Musik- und Deutschlehrerin Wiebke Lommel und ihre Schüler freuen sich über zwei neue Keyboards: "Das passt, denn es sind gerade drei Geräte kaputtgegangen." Die Schüler musizieren zu zweit an einem Gerät. "So hat jeder die Möglichkeit, Musik zu machen." Die Geräte garantieren den Pennälern schnelle Erfolgserlebnisse, so Lommel. Es dauere nicht lange, bis sie die Melodie von "Freude schöner Götterfunken" auf der Tastatur spielen können. Dazu noch einige Knöpfe gedrückt, und das Stück klingt wie von einem Orchester begleitet. Die Keyboards nutzt die Lehrkraft auch für den Deutschunterricht: "Wir gestalten mit den Geräten Hörspiele, nutzen sie beispielsweise, um Texte mit Geräuschen zu unterlegen. So verbinde ich Deutsch- und Musikunterricht."

Sportlehrer Stefan Danylyszyn bekam Bälle für seinen Unterricht und die Power-Pause: Volley-, Basket-, Soft-, Fuß- und Federbälle. Meyer-Klein staunt: "Es meldeten sich nur wenige Lehrer, die Materialien für Unterricht oder Arbeitsgruppen brauchen."

Die Höhe der Spenden beträgt rund 1400 Euro. "Das Geld stammt überwiegend aus Einnahmen aus unserem Café auf dem Kunsthandwerkermarkt sowie dem Sommerfest", rechnet Kassenwartin Silke von Husen vor. Ein genauer Bericht erfolgt auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 21. Februar, im Raum 5 im Gebäude A der Oberschule am Goldbach. Beginn ist um 20 Uhr. Zentraler Punkt auf der Tagesordnung: die Wahl eines Vorsitzenden – Sigrid Meyer-Klein hört auf.