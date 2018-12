Auftakt mit Familienfest

Neue Kinderkrippe wird eingeweiht

Ralf Michel

Achim. Am heutigen Sonnabend, 7. Juli, wird in der Pfarrstraße 1 die neue Kinderkrippe der Achimer St.-Laurentiusgemeinde eingeweiht. Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr werden hier betreut. Die Krippe gehört organisatorisch zum Laurentius-Kindergarten, ist aber nicht in dessen Gebäude in der Pfarrstraße 6 untergebracht.