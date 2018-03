Veit Hoffmann hat das Amt übernommen

Neuer Lions-Präsident in Achim

Achim. Normalerweise endet ein Jahr am 31.Dezember. Nicht so in der weltweiten Lions-Bewegung. Hier läuft das Jahr vom 1. Juli bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres. Für diesen Zeitraum wird auch der Vorstand gewählt. Turnusgemäß gab es daher auch im Lionsclub Achim einen Wechsel auf dem Posten des Präsidenten. In einer kurzen Feierstunde im Clublokal Gieschens übergab der scheidende Präsident Klaus Matschinski die Präsidentennadel an seinen Nachfolger Veit Hoffmann, den Inhaber der gleichnamigen Bücherei in der Achimer Obernstraße. Zum neuen Vice-President wurde Bernd Puvogel bestellt. Ebenfalls wechselte der Schatzmeister. Nach jahrelanger Tätigkeit auf diesem Posten übergab Ulli Bremer das Amt an Uwe Erhorn, Inhaber eines Vermessungsbüros in Achim. Und auch das Amt des Sekretärs wurde neu besetzt. Der bisherige Amtsinhaber Hinrich Volker aus Morsum stieg zum Zonen-Chairman auf und ist für die nächsten zwei Jahre für die Koordination der vier Lionsclubs des Landkreises Verden zuständig. Neuer Sekretär wurde Frank Bergs.